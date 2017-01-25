Надаль сыграет с Димитровым в полуфинале Australian Open

Мельбурн, 25 января. Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), победив канадского спортсмена Милоша Раонича.

Поединок завершился с общим счетом 6:4, 7:6 (9:7), 6:4 в пользу 30-летнего испанца.

В другом четвертьфинале болгарский теннисист Григор Димитров сумел пробиться в полуфинал турнира, обыграв в трех партиях бельгийца Давида Гоффена. Матч длился чуть больше двух часов и завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Напомним, в другом полуфинале турнира в Мельбурне встретятся швейцарец Роджер Федерер и его соотечественник Стэн Вавринка.