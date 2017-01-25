Шувалов рассказал, как выход США из ТТП повлияет на отношения РФ и Китая

Москва, 25 января. Отказ США от участия в Транстихоокеанском партнерстве никак не скажется на торговых отношениях России с участниками ЕАЭС и с Китаем, уверен первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«Я не думаю, это вещи не связанные. Мы строим свое Евразийское партнерство, ведем переговоры, будем его строить», — прокомментировал ситуацию Шувалов, когда журналисты спросили, может ли решение президента США Дональда Трампа повлиять на отношения РФ с Китаем и с членами ЕАЭС.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, готовившееся под руководством США, действует с февраля 2016 года. А Дональд Трамп практически сразу после инаугурации подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое он считал одной из главных угроз экономике США.