Космическая безответственность: как Роскосмос будет бороться с халатностью на производстве

Руководство государственной корпорации Роскосмос решило провести тотальную проверку качества продукции, выпускаемой предприятиями ракетно-космической отрасли. Проверка начнется с дополнительных испытаний ракетных двигателей, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Чтобы в дальнейшем избежать многих проблем, необходимо полностью пересмотреть культуру производства и повысить зарплату сотрудникам, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Напомним, ранее «Коммерсант» сообщал, что руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Поводом для отзыва продукции стали технологические проблемы, которые были обнаружены во время огневых испытаний.

«Надо понимать, что у нас с производством космической техники не то что плохо, а очень плохо. Проблема заключается в том, что если на Западе космическими проектами занимаются частные компании с высокой степенью ответственности за свою работу, то у нас, как только появляется частный капитал, из него пытаются извлечь только материальную выгоду. Для капитала что важно? Для него первейшая задача — это извлечение прибыли. А как можно извлечь прибыль из производства ракетного двигателя? Только сокращать расходы на его производство, чтобы дельта между выделенными государством деньгами и изготовленными двигателями была как можно больше. А это приводит к тому, что проводится меньше проверок и меньше становится контроль. Молодежи практически нет из-за низких зарплат, а те люди советской закалки, у которых внутри стоял милиционер, люди уже немолодые и перешагнувшие пенсионный возраст, уходят из отрасли по состоянию здоровья», — объясняет плачевность ситуации Галкин.

Представители Роскосмоса сообщают, что пока ведутся дополнительные испытания двигателей второй и третей ступени ракет-носителей «Протон-М», будут происходить значительные задержки запусков.

«Главное — не торопиться и убедиться еще раз в полной надёжности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится», — отмечают в пресс-службе госкорпорации.

Как сообщают ​​«Известия», Роскосмос серьезно усилит контроль за чистотой всех систем и помещений на Байконуре. Более того, новые стенды и системы позволяют специалистам проверять те параметры, которые не изучались десятилетиями.

«До тех пор, пока не будут платить нормальные деньги за тяжелый труд — будет выпускаться халтура. Это измениться может, но не в одночасье, сегодня передавали, что все запуски «Протонов» отложены на полгода, потому что непонятно, что с этими двигателями делают на производстве. А чтобы исправить ситуацию, необходимо либо национализировать предприятия, либо усилить контроль настолько, что проверяющих будет больше, чем людей, производящих эту технику. Другого варианта я, честно говоря, просто не вижу. Тут надо вспомнить ситуацию, когда сборщики заколотили датчик крена на заводе им. Хруничева вверх-ногами и поэтому ракета полетела, что называется, в другую сторону. Вы просто подумайте, сам датчик в паз не влезал, а наши техники что сделали? Взяли молоточек и заколотили его. Именно поэтому у китайцев очень большие шансы нас обогнать в космосе», — заключил Галкин.

Отметим, на этом же заводе собираются двигатели, используемые в третьей ступени ракет-носителей «Союз-У». В декабре 2016 года произошла авария космического грузовика «Прогресс МС-04». Члены аварийной комиссии установили, что наиболее вероятная причина аварии — возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя. Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете.