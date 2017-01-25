Позиции ВСУ под Мариуполем заняли более 800 националистов из батальона «Донбасс»

Донецк, 25 января. Вооруженные силы Украины перебросили в район Мариуполя 800 боевиков из националистического батальона «Донбасс». Об этом в среду рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Согласно предварительным данным, украинские силовики планируют провести массовые зачистки среди мирного населения Донбасса, а также принять участие в провокациях на КПП.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВСУ более 400 раз нарушили режим перемирия в зоне регионального конфликта.

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