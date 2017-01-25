Два человека заживо сгорели в автомобиле после ДТП с грузовиком в ХМАО

Ханты-Мансийск, 25 января. Страшное ДТП произошло на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе: в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека. Как стало известно, авария случилась в 09.05 по московскому времени на первом километре трассы Нягань — Приобье.

Согласно приведенным данным, водитель ВАЗ-2110, не уступив дорогу двигавшемуся по главной дороге грузовому автомобилю Scania P114, допустил с ним столкновение. От сильного удара легковушка загорелась, водитель и его пассажирка погибли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, передает Ura.Ru.

Напомним, ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись иномарка Kia Rio и снегоуборочный КамАЗ, в результате чего погибли четыре человека.