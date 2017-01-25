Лавина унесла жизни 24 постояльцев отеля в Италии

Рим, 25 января. В Италии найдено тело 24-й жертвы схода лавины на отель Rigopiano, сообщили в правоохранительных органах итальянской провинции Пескара.

Пропавшими без вести остаются пять человек. Под завалами уже обнаружены 24 тела постояльцев горного отеля. Одной из последних была найдена женщина, которая погибла при сходе лавины.

Поиски продолжаются. Однако в правоохранительных органах обратили внимание, что найти живых под обломками практически нет надежды.

Ранее сообщалось, что число погибших от схода лавины на итальянский отель Rigopiano достигло 21 человека. В полиции отмечали, что удалось спасти 11 выживших постояльцев.