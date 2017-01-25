Армада НАТО проводила «Адмирала Кузнецова» до Северного моря

Москва, 25 января. Российская авианосная группа во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» благополучно миновала Ла-Манш и вышла в Северное море. Об этом свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы.

На протяжении всего пути следования через Ла-Манш российские корабли сопровождала армада НАТО, состоящая из семи военных кораблей Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии. С неба за передвижением российской авианосной группы наблюдали противолодочный самолет США и британские истребители «Тайфун», сообщает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что на мониторинг за перемещением российских кораблей и на их сопровождение Великобритания потратила 1,4 млн фунтов стерлингов. Столько же страна потратила в прошлом году, когда корабли ВМФ России направлялись к берегам Сирии.