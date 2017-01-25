Трамп и смерть глобализма: Вассерман о роли России и США в новом миропорядке

Кризис в российско-американских отношениях, давший о себе знать в годы президентства Барака Обамы, можно преодолеть при условии серьезной работы с обеих сторон, однако на это потребуется время. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время «правительственного часа» в Госдуме.

«Разделяем заявленную президентом Дональдом Трампом позицию в пользу налаживания нормального взаимодействия. При этом судить будем, разумеется, по делам», — отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Действительно, как скоро можно ждать потепления в отношениях Москвы и Вашингтона? Следует ли надеяться на нечто подобное вообще? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к известному интеллектуалу, политическому консультанту Анатолию Вассерману.

«Главная проблема российско-американских взаимоотношений — это не личности. Главная проблема — не то, кто находится на посту президента США, Обама или Трамп, а сама глобальная экономическая система. Именно глобализм привел к тому, что в США появилась значительная прослойка людей, фактически живущих за чужой счет. Три последних десятилетия США потребляют больше, чем производят. Долгое время самим американцам эта ситуация казалась не только приемлемой, но и выгодной. Между тем в итоге все это привело к деморализации существенной части граждан США. Более того, стало понятно, что ресурс прочности такой системы ограничен», — отмечает Анатолий Вассерман.

Собственно, то, что старый миропорядок начал давать сбои, и показали президентские выборы в США. «Американцы выбрали на президентский пост руководителя, чей задачей является демонтаж отжившего свое мироустройства. Российская Федерация, естественно, также заинтересована в таком демонтаже. Мы заинтересованы в этом даже не потому, что устали кормить американцев — все же, вспомним, мы и в советское время держали на своем балансе несколько больших государств, — сколько потому, что нынешняя глобальная экономическая система позволяет выживать и процветать только тем, кто в любой момент готов покориться и лечь под США. Русская культура, русская цивилизация совершенно не допускают такого поведения. Потому в рамках существующей мировой хозяйственной системы американцы и воспринимали нас долгое время как врагов, хоть сами мы с ними враждовать и не хотели», — продолжает эксперт.

В ближайшие десятилетия мы, считает Вассерман, увидим рождение новой системы глобальных экономических взаимоотношений, в которой от стран типа России уже не будут требовать подобной аморальной покорности Вашингтону и его финансовым институтам. Именно этот кардинальный сдвиг всего мирового порядка, а вовсе не личность Трампа позволит России и США нормализировать свои двухсторонние отношения.

«Между тем не будем забывать, что в США все еще есть масса людей, политиков, заинтересованных в старой схеме хозяйственных отношений. Всеми силами они будут противостоять переменам. Потому Лавров прав: не следует надеяться, что перемены к лучшему последуют совсем скоро. Это видно хотя бы по тому, что сам Трамп сейчас испытывает серьезные проблемы с назначением своих людей в американское правительство. Не просто так на сенатских слушаниях люди, предложенные Трампом на высокие посты в новой администрации, в один голос повторяли антироссийские фальшивки, запущенные в обращение во времена Обамы. В противном случае их попросту бы не допустили к исполнению своих обязанностей. Естественно, при таком раскладе изменения, даже самые неизбежные, будут идти долго», — подводит итог Анатолий Вассерман.