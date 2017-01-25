Сирия, 25 января. Террористы ИГ* вновь открыли массированный огонь по жителям Дейр эз-Зора из тяжелых минометов. Семь оппозиционных группировок объединились против «Джебхат ан-Нусры»** в Идлибе. Сирийская армия освободила несколько населенных пунктов на востоке от Алеппо в ходе боев с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Вблизи населенного пункта Айн Аль-Фиджа в долине Вади-Барада к западу от Дамаска возобновились короткие перестрелки между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками формирования «Джебхат ан-Нусра», а также других союзных ему группировок. Террористы по-прежнему продолжают сопротивление, несмотря на то, что постепенно утрачивают зону влияния в регионе. Тем не менее на подконтрольных им на данный момент территориях находятся важные источники питьевой воды, из которых вода поступает в Дамаск. Благодаря операции правительственных сил в долине ситуация в столице еще не достигла масштабов гуманитарной катастрофы, однако около семи миллионов мирных жителей уже на протяжении более чем 40 дней остаются без воды.

Правительственные подразделения нанесли несколько ракетных ударов по опорным пунктам боевиков оппозиционных сил на окраине района Джобар на северо-востоке Дамаска. В результате были ликвидированы несколько террористов и транспортные средства боевиков. Дислоцирующиеся в этой части столицы повстанческие отряды регулярно обстреливают позиции сирийских войск и жилые кварталы района, нарушая тем самым установленный в соответствии с правительственным планом примирения режим без огня.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжают вести активные боевые действия против «Исламского государства» в восточной части провинции Алеппо. В ходе серии наступлений подразделениям САА удалось отбить несколько поселений в регионе — Сарбас, Аль-Хусамия и Ум Аль-Амад. Террористы понесли серьезные потери в живой силе под натиском сирийских военнослужащих. В данной части провинции идут в настоящее время сразу несколько антитеррористических операций: помимо кампании армии Сирии на востоке от Алеппо, против ИГ выступают турецкие войска совместно с Сирийской свободной армией (ССА)*** в рамках масштабной операции «Щит Евфрата». Силы «Щита Евфрата» ведут бои с террористами преимущественно в окрестностях города Аль-Баб.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ открыли массированный минометный огонь по жилым кварталам района Харабиш города Дейр эз-Зор. Под обстрелом погиб один местный житель, еще как минимум 12 человек, в том числе несколько женщин и детей, были ранены. Также были зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, полученные в результате прямых попаданий мин. Город уже несколько лет оккупирован террористами «Исламского государства». Боевики насильно удерживают гражданское население, используя жителей в качестве живого щита. Кроме того, всех, кто остался в Дейр эз-Зоре, террористы заставляют подчиняться строгим законам шариата. Таким образом, террористам удается сохранять контроль над городом за счет того, что ВВС Сирии и ВКС России не наносят удары по жилым районам. При этом нужно отметить, что Дейр-эз-Зор — преимущественно суннитский город и поддержка населением правительства там не слишком высока.

Провинция Даръа

Военнослужащие правительственных войск провели массированную контратаку опорных пунктов боевиков террористических группировок в районе населенного пункта Аль-Махаджа, находящегося на окраине города Даръа. Подразделения САА открыли интенсивный огонь по террористам из артиллерийских орудий и ракетных установок. Сообщается, что по меньшей мере семь боевиков были уничтожены, также разрушена часть укреплений террористов. В окрестностях города и в западной части провинции действуют боевики «Исламского государства» и других союзных ему группировок, которые ведут бои против оппозиционных сил, сирийской армии, а также регулярно открывают огонь по мирным кварталам. В частности, в регионе размещаются отряды одного из самых крупных союзников ИГ — формирования «Джейш Халид Бин Аль-Валид».

Провинция Идлиб

Вооруженные столкновения между оппозиционными формированиями, ранее совместно выступавшими против армии Сирии в восточной части Алеппо, продолжаются сразу в нескольких частях провинции Идлиб и становятся только ожесточеннее. На данный момент уже семь повстанческих группировок, отряды которых дислоцируются в Идлибе, объединились против «Джебхат ан-Нусры». Вблизи высоты Аль-Завия на окраине Идлиба отмечаются особенно интенсивные перестрелки. Боевики ведут огонь по позициям друг друга из тяжелых артиллерийских орудий и минометов, нанося друг другу значительные потери в численно силе. Кроме того, как утверждает один из оппозиционных источников, близких к формированию «Ахрар аш-Шам», которое возглавляет кампанию против «Ан-Нусры», ряды группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» покинули несколько боевиков. По данным источника, они перешли на противоположную сторону, присоединившись к «Джебхат Аль-Шамии».

Провинция Ракка

Как сообщает телеканал Al Jazeera, боевики ИГ в ходе нескольких контратак позиций Сирийских демократических сил (SDF)**** к северу от города Ракка отбили назад восемь населенных пунктов в регионе. Бойцы SDF потерпели серьезный численный урон и были вынуждены отступить. В ходе боев также было ликвидировано несколько террористов. Таким образом, силы операции международной коалиции, в которой принимают участие отряды SDF и курдские формирования YPG, продолжают вести бои лишь на подъездах к Ракке. За последнее время им не удалось достичь значительных успехов в зачистке региона. Кроме того, «Исламское государство» продолжает контрнаступать к западу от города.

Провинция Хама

Военнослужащие правительственной армии провели ответный обстрел опорных пунктов боевиков террористических группировок в районе населенных пунктов Аль-Далак и Аль-Тулул Аль-Хомр в южной части провинции Хама. Подразделения САА наносили удары из тяжелых арторудий и пулеметов. Информация об итогах контрнаступления пока устанавливается. В Хаме действуют в основном боевики повстанческих группировок. Часть оппозиционных сил, оставшихся под контролем формирования «Джебхат Фатх аш-Шам», продолжают наносить удары по позициям вооруженных сил САР, несмотря на установленный на всей территории Сирии режим перемирия.

Провинция Хасака

Группа иностранных наемников «Исламского государства» дезертировала из отрядов формирования, дислоцирующихся в районе города Маргада на юге провинции Хасака. Как сообщает издание ARA News, полицейские отряды ИГ «Диван Аль-Хисба» не смогли обнаружить их в городе и его окрестностях. Предполагается, что дезертиры совершили побег на территорию Турции. Отмечается, что около 15 сбежавших наемников — выходцы из стран запада. Среди дезертиров также были наемники из Катара и Саудовской Аравии. После случившегося боевики ИГ расставили новые блокпосты вокруг Маргады. Этот город является последним оплотом террористов в провинции Хасака, большая часть которой контролируется курдами.

Ирак

Отряды иракского шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» отбили массированную атаку отрядов ИГ в районе населенного пункта Ксеба, расположенного в восточной части провинции Салах-эд-Дин. В результате, по информации источника в командовании иракской армии, были уничтожены несколько групп боевиков и три автомашины с установленными пулеметами крупных калибров. Ополченцы поддерживают правительственные войска и, в частности, принимают участие в масштабной освободительной операции против ИГ в Мосуле, командование которой осуществляется западной коалицией во главе с США.