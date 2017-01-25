Подлодка «Комсомольск-на-Амуре» войдет в состав Тихоокеанского флота

Владивосток, 25 января. Сегодня Минобороны РФ передаст модернизированную дизель-электрическую подводную лодку «Комсомольск-на-Амуре» в боевой состав Тихоокеанского флота.

Торжественная церемония передачи подлодки состоится в городе Большой Камень Приморского края. Ремонт и модернизация дизель-электрической подлодки начались в 2003 году, из-за нехватки финансирования они были приостановлены. В ноябре работы были завершены и лодку подготовили ходовым испытаниям в море, после которых «Комсомольск» вернулся на судоремонтный завод в Амурске. Сейчас военное ведомство передало модернизированную подводную лодку в боевой состав Тихоокеанского флота.