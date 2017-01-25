Садовничий предложил разместить антидопинговую лабораторию в МГУ

Москва, 25 января. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий выступил с инициативой разместить российскую антидопинговую лабораторию на территории вуза.

Сегодня на заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова ректор Виктор Садовничий предложил разместить антидопинговую лабораторию на территории высшего учебного заведения. «Предлагаем разместить ее на территории Московского университета,— заявил Садовничий. — У нас есть хорошее здание, уже есть проект его реконструкции», — пояснил ректор свою инициативу.

При этом он попросил помощи для входа в федеральную адресную программу для быстрого восстановления здания. По мнению руководителя ведущего вуза страны, создание подобной лаборатории в стенах университета «открывает новые возможности», в том числе и исследовательского характера.







