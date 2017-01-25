Сирия: боевики "умеренной оппозиции" освободили из плена двух граждан Украины

Анкара, 25 января. Представители Турции сообщили, что боевики сирийской «умеренной оппозиции» отпустили из плена двоих украинцев, которых удерживали на протяжении трех лет. Об этом сообщила турецкая газета Anadolu со слов представителей турецкого Фонда гуманитарной помощи.

Известно, что семейная пара украинских украинские граждане, обозначенные инициалами О. М. и Н. М., нелегально прибыли в Сирию в 2013 году и были задержаны боевиками «умеренной оппозиции» по подозрению в том, что они являются российскими агентами на территории, захваченной оппозицией. Мужчину и женщину удерживали на протяжении трех лет в городе Идлиб.

Благодаря усилиям турецкой гуманитарной организации украинцы были отпущены на свободу и вскоре смогут вернуться на Украину. Как отмечает Anadolu, остается неизвестным, предпринимали ли власти Украины хоть какие-то усилия для освобождения своих соотечественников.