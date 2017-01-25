Лавров сравнил Путина и Трампа в мастерстве заключать сделки

Москва, 25 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа мастером заключать сделки. Однако и глава России Владимир Путин, по словам министра, тоже умеет договариваться на благо России.

По словам главы российской дипломатии, Москва не испытывает иллюзий и «наивных ожиданий» по поводу перезагрузки отношений с Вашингтоном.

«Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже имеет договариваться, и всегда в интересах России», — заявил министр на «правительственном часе» в Госдуме.

Лавров добавил, что для развития отношений с США нужно, чтобы они строились на принципах равноправия и уважения к интересам друг друга.