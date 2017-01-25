Идет война гибридная: как ЕС убивает «Алмаз-Антей» на рынке оружия

Трибунал Суда Европейского союза подтвердил законность заморозки активность российского концерна НПО «Алмаз-Антей» с марта 2015 года по сентябрь 2016 года. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о европейских санкциях против российской компании.

По информации официального сайта суда, решение выносилось по одному из двух исковых заявлений концерна. По данным СМИ, трибунал Суда ЕС рассматривал заявление «Алмаз-Антея» по поводу законности индивидуальных санкций, направленных против российского концерна. «Алмаз-Антей» имеет право обжаловать решение суда в течение двух месяцев на основании юридических аргументов.

Читайте также: Сенатор Морозов: Меркель анонсировала новое лицо западной политики

«Ну, собственно, понятно, что и Boeing тут только повод, и «Алмаз-Антей» — это важная точка приложения санкций как выражения политики ЕС. Потому что речь идет об экспорте военных технологий и технологий двойного назначения. А военные технологии — это не тот товар, которым свободно торгуют в условиях так называемой «гибридной войны». Понятно, что руководство «Алмаз-Антея» будет апеллировать в суд. Тем более, что с расследованием по крушению Boeing`а непонятно вообще ничего. Официальные результаты расследования неизвестны. То, что есть, — это мнение украинских средств массовой информации и каких-то блогеров», — пояснил ФАН кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов.

Что касается политической конъюнктуры, то, заметил эксперт, нашим «европейским партнерам» надо отдать должное. Они смотрят на США, на политику Трампа. И, в общем, если Трамп повернет США к России лицом, то и суд апелляцию в итоге рассмотрит, как надо, а если нет — то санкции продолжатся. Впрочем, это все политика и дипломатия. Тут куда важнее сама российская корпорация. А здесь, думается, проблем нет, потому что чем дальше, тем шире открываются для России восточные рынки.

«Мы слышали недавно, например, о нескольких десятках контрактов с Филиппинами. Именно контрактов по военной технике. А есть еще Китай, Индонезия, да та же Япония в перспективе. Кстати, о перспективах. В рамках глобальной стратегии — эти санкции в итоге помогут. Тут сработает тот же механизм, что и с российским сельским хозяйством. Мы свое оружие начнем производить в рамках «полного цикла». Кстати, по ряду технологий и не только в военной сфере, так уже происходит. Но вот чего таким образом добьется Запад? Если даже в рамках технологических и оружейных поставок мы окончательно «слетим с крючка»? Очередной массовой истерики через пару лет, когда окажется, что для полного производства оружейных технологий и технологий смежного назначения нам не нужен никакой внешний партнер и поставщик. И в принципе, мы ни от кого не зависим в этом отношении. Понятно, что сейчас трудно, и у «Алмазз-Антея» есть проблемы. Однако, тут и государство в стороне, думается, не будет стоять. Ну, и в целом, реальный суверенитет, это вещь необходимая, полезная, но да, дорогая и крайне трудно получаемая. Мы вот в процессе получения этой опции. И пока процесс идет нормально», — резюмировал Александр Чаусов.

Напомним, как писала «Газета.Ru», генеральный директор российского концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что компания будет продолжать добиваться снятия санкций через судебные инстанции. Он отметил, что индивидуальные «ограничительные меры» Европейского союза откровенно несправедливы. В результате наложенных санкций было арестовано имущество российской компании, серьезно ограничено право поставлять продукцию двойного назначения.

В апреле 2013 года украинский режим начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Донбасса против Донецкой и Луганской народных республик, которые приняли решение о независимости после государственного переворота на Украине, произошедший в феврале 2014 года. Ряд стран Запада, включая Соединенные Штаты, и Киев обвинили Российскую Федерацию во вмешательстве в гражданский конфликт и так называемой «военной агрессии». В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям в Донбассе, а также не поставляет ДНР и ЛНР боеприпасов и военной техники.