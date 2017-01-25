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Идет война гибридная: как ЕС убивает «Алмаз-Антей» на рынке оружия

Идет война гибридная: как ЕС убивает «Алмаз-Антей» на рынке оружия

14:56  25 Января 2017
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Гибридная война: как ЕС пытается избавиться от «Алмаз-Антей» на рынке оружия

Трибунал Суда Европейского союза подтвердил законность заморозки активность российского концерна НПО «Алмаз-Антей» с марта 2015 года по сентябрь 2016 года. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о европейских санкциях против российской компании.

По информации официального сайта суда, решение  выносилось по одному из двух исковых заявлений концерна. По данным СМИ, трибунал Суда ЕС рассматривал заявление «Алмаз-Антея» по поводу законности индивидуальных санкций, направленных против российского концерна. «Алмаз-Антей» имеет право обжаловать решение суда в течение двух месяцев на основании юридических аргументов.

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«Ну, собственно, понятно, что и Boeing тут только повод, и «Алмаз-Антей» — это важная точка приложения санкций как выражения политики ЕС. Потому что речь идет об экспорте военных технологий и технологий двойного назначения. А военные технологии — это не тот товар, которым свободно торгуют в условиях так называемой «гибридной войны». Понятно, что руководство «Алмаз-Антея» будет апеллировать в суд. Тем более, что с расследованием по крушению Boeing`а непонятно вообще ничего. Официальные результаты расследования неизвестны. То, что есть, — это мнение украинских средств массовой информации и каких-то блогеров», — пояснил ФАН кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов.

Гибридная война: как ЕС пытается избавиться от «Алмаз-Антей» на рынке оружия

Что касается политической конъюнктуры, то, заметил эксперт, нашим «европейским партнерам» надо отдать должное. Они смотрят на США, на политику Трампа. И, в общем, если Трамп повернет США к России лицом, то и суд апелляцию в итоге рассмотрит, как надо, а если нет — то санкции продолжатся. Впрочем, это все политика и дипломатия. Тут куда важнее сама российская корпорация. А здесь, думается, проблем нет, потому что чем дальше, тем шире открываются для России восточные рынки.

«Мы слышали недавно, например, о нескольких десятках контрактов с Филиппинами. Именно контрактов по военной технике. А есть еще Китай, Индонезия, да та же Япония в перспективе. Кстати, о перспективах. В рамках глобальной стратегии — эти санкции в итоге помогут. Тут сработает тот же механизм, что и с российским сельским хозяйством. Мы свое оружие начнем производить в рамках «полного цикла». Кстати, по ряду технологий и не только в военной сфере, так уже происходит. Но вот чего таким образом добьется Запад? Если даже в рамках технологических и оружейных поставок мы окончательно «слетим с крючка»? Очередной массовой истерики через пару лет, когда окажется, что для полного производства оружейных технологий и технологий смежного назначения нам не нужен никакой внешний партнер и поставщик. И в принципе, мы ни от кого не зависим в этом отношении. Понятно, что сейчас трудно, и у «Алмазз-Антея» есть проблемы. Однако, тут и государство в стороне, думается, не будет стоять. Ну, и в целом, реальный суверенитет, это вещь необходимая, полезная, но да, дорогая и крайне трудно получаемая. Мы вот в процессе получения этой опции. И пока процесс идет нормально», — резюмировал Александр Чаусов.

Гибридная война: как ЕС пытается избавиться от «Алмаз-Антей» на рынке оружия

Напомним, как писала «Газета.Ru», генеральный директор российского концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что компания будет продолжать добиваться снятия санкций через судебные инстанции. Он отметил, что индивидуальные «ограничительные меры» Европейского союза откровенно несправедливы. В результате наложенных санкций было арестовано имущество российской компании, серьезно ограничено право поставлять продукцию двойного назначения.

В апреле 2013 года украинский режим начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Донбасса против Донецкой и Луганской народных республик, которые приняли решение о независимости после государственного переворота на Украине, произошедший в феврале 2014 года. Ряд стран Запада, включая Соединенные Штаты, и Киев обвинили Российскую Федерацию во вмешательстве в гражданский конфликт и так называемой «военной агрессии». В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям в Донбассе, а также не поставляет ДНР и ЛНР боеприпасов и военной техники.

#александр чаусов
Илья Муромский
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