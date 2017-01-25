Кузница олигархов: Садовничий назвал МГУ поставщиком кадров для крупных компаний

Москва, 25 января. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий назвал вуз «кузницей олигархов» в России. Об этом он заявил в ходе заседания попечительского совета МГУ под председательством президента РФ Владимира Путина.

Садовничий пояснил, что большая часть выпускников МГУ обладают высоким уровнем знаний и высоко оцениваются как за рубежом, так и в России.

«МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России. Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов», — сказал ректор МГУ.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что по окончанию учебы талантливые студенты должны работать в органах российской власти, а также в отечественных компаниях.