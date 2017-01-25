Газовый каннибализм: почему «Роснефть» рискует как продавец голубого топлива в Европу

Трейдеры британской компании ВР готовы помочь «Роснефти» организовать продажу трубопроводного газа в Европе — в случае, если она получит право на экспорт. Эксперт Федерального агентства новостей рассказал, почему такой шаг со стороны «Роснефти» сильно рискован и может пойти российской экономике в минус.

Еще в прошлом году BP и «Роснефть» подписали меморандум, который предполагал поставки 7–20 миллиардов кубов газа. При этом британцы были готовы реализовать газ только при одном условии: если представители российской компании сами доставят его в Европу. Понятно, зачем это нужно «Роснефти», стремящейся изменить позиции «Газпрома» как единственного поставщика. Очевидно, что BP тоже имеет свою выгоду.

«Надо понимать, что потребление российского газа в Европе будет оставаться на одном и том же уровне — вне зависимости от того, сколько российских компаний его туда поставляют. «Роснефть» пытается навязать идею, что потребление нашего газа в последние годы снижалось из-за неидеальной репутации «Газпрома». У компании имидж в Европе, действительно, не безупречный. На матчах футбольной Лиги чемпионов, где «Газпром» выступает спонсором, экологи вывешивали плакаты против добычи в Арктике, его обвиняли в монополии и захвате рынка. Но на самом деле европейцы снижали потребление газа потому, что у них падала собственная добыча газа и они не хотели попадать в зависимость от любого производителя — будь то Норвегия, Алжир или Россия. И тут не важно, 10 компаний будут экспортировать российский газ в Европу или одна», — считает преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, BP выступает акционером «Роснефти» и заинтересована в ее развитии: чем больше денег будет получать компания, тем больше дивидендов получит и BP.

«Британцы гарантируют, что будут закупать весь российский газ «Роснефти», если компания получит право экспорта. BP здесь выступает как трейдер и посредник, продавая газ конечным потребителям. То есть просто появляется дополнительное звено, которое себе тоже будет оставлять копеечку. И не факт, что у BP будут брать наш газ охотнее только потому, что у своего приобретать проще. Но прибавка к объемам поставок будет минимальной, а вот риски гораздо больше», — продолжает эксперт ФАН.

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Почему, например, Владимир Путин до сих пор не разрешил экспортировать газ другим компаниям, хотя к нему обращались представители и «Роснефти», и «Новатэка»?

«Президент понимает: если российских компаний на европейском рынке будет несколько, то потребители будут просить скидки, ссылаясь на акции коллег-конкурентов. И эта конкуренция приведет к снижению цены на газ. А у нас, исходя из этой рыночной цены, устанавливается экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых. Соответственно, бюджет недополучит денег, которые уже нельзя будет потратить на социальные программы. Начнется общественное напряжение. Получится такой газовый каннибализм, когда газ одной российской компании будет конкурировать с газом другой нашей компании. Идея крайне рисковая. Да, Путина смогли убедить реализовать экспорт СПГ (сжиженный природный газ. — Прим. ФАН) за счет Ямала и дальневосточного проекта «Роснефти». Но убедили они его просто: сейчас Китай контрактует газ на много лет вперед, и если любой российский газ не пойдет, то это место на китайском рынке займут австралийцы, катарцы и другие производители СПГ. «Газпром» всех на том направлении законтрактовать был не в состоянии. Но с трубопроводным газом ситуация другая», — добавляет Юшков.

По итогам 2016 года «Роснефть» обогнала компанию «Новатэк»: теперь больше нее газа добывает только «Газпром». В прошлом году «Роснефть» смогла добыть 67 миллиардов кубометров газа, что на 7% больше показателей 2015 года. Тот же «Новатэк», идущий третьим, по предварительным данным, добыл 66,2 миллиарда кубометров. Рост добычи газа при этом полностью органический, что говорит о том, что «Роснефть» может удержать свои позиции и в текущем году.