Иран готов принять участие в переговорах по Сирии в Женеве

Тегеран, 25 января. Иранская сторона планирует принять участие в следующем раунде межсирийских переговоров, который пройдет в Женеве. Об этом в среду рассказал заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери Ансари.

По словам дипломата, Тегеран, Москва и Анкара пытаются дополнить существующие форматы встреч. Он также указал на эффективную роль ООН в процессе урегулирования регионального конфликта.

Как ранее сообщала Газета.Ru, спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура похвалил Россию за усилия, направленные на успех переговоров в Астане.

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