Лавров рассказал, как готовилась новая конституция Сирии

Москва, 25 января. Новая конституция Сирии, проект которой был представлен во время встречи в Астане, является результатом компромисса. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме на парламентском часе.

По его словам, документ учитывает как пожелания сирийского правительства, так и интересы сирийской оппозиции.