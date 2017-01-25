Лавров рассказал, как готовилась новая конституция Сирии
Москва, 25 января. Новая конституция Сирии, проект которой был представлен во время встречи в Астане, является результатом компромисса. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме на парламентском часе.
По его словам, документ учитывает как пожелания сирийского правительства, так и интересы сирийской оппозиции.
«Мы распространили в Астане проект конституции, который мы проработали с учетом всего того, что за эти годы мы слышали и от оппозиции, и от правительства, и от стран региона», — цитирует главу российского МИД RT на русском.
Комментарии
Новости партнеров