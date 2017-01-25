Лавров: Визит Путина в Японию не сулит изменения в политике России

Москва, 25 января. Визит президента России Владимира Путина в Японию не обозначает какие-либо изменения во внешней политике России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Государственной думе.

«Я не думаю, что внешняя политика изменится, — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства России. — По крайней мере, тот факт, что президент России после длительного перерыва нанес официальный визит в Японию, не отражает каких-либо перемен в наших подходах к взаимодействию с азиатскими странами, как и со всеми другими станами».

Однако Лавров отметил, что российская сторона неоднократно обращала внимание на желание сотрудничать с Японией «в торговле, экономике, в гуманитарной сфере, в образовательной сфере, в научно-технической, в сфере внешнеполитического взаимодействия».

Ранее Лавров назвал условия для нормализации отношений России и США после президента Барака Обамы.