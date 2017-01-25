Ученые выдвинули новую гипотезу происхождения жизни на Земле

Копенгаген, 25 января. Исследователи из Дании и Швеции опровергли распространенную теорию зарождения жизни на Земле.

Большинство ученых придерживаются гипотезы, согласно которой наступление Великого ордовикского события биоразнообразия связано с одноименной метеоритной бомбардировкой Земли. Однако новое исследование опровергает данную идею и выдвигает новую, предполагающую, что метеоритная бомбардировка Земли 468 млн лет назад, что на 2–3 млн лет позднее наступления биоразнообразия.

Ученые сделали свои выводы после проведения датировки кристаллов циркона, обнаруженных в Швеции, сообщают «Дни.ру».

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