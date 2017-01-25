Иран назвал переговоры по Сирии в Астане новым политическим треком

Астана, 25 января. Замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари рассказал о сроках встречи по Сирии в формате площадки Астаны, отметив, что они пока не определены.

Астана дала старт новому политическому треку по урегулированию сирийского конфликта. Перспективы диалога в таком формате прокомментировал замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари. «Мы сейчас на начальном этапе нового политического трека, трека Астаны. Первое заседание состоялось, безусловно, будут встречи и в будущем», — отметил высокопоставленный иранский дипломат. При этом он добавил, что сроки и место для будущей встречи пока не определены.











