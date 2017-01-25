Гонщика с арсеналом оружия в багажнике задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. Петербургские полицейские после настоящей погони задержали в районе улицы Партизана Германа нарушителя ПДД. Как оказалось, у него при себе был целый арсенал оружия, которое он возил в багажнике.

Парень гонял по городу, игнорируя правила дорожного движения. При осмотре машины правоохранители обнаружили там целый арсенал – предмет, похожий на автомат со снаряженным магазином патронами, два пистолета, а также упаковку с пятью патронами светозвукового действия, деревянную биту, перцовый баллончик, шапку с прорезями для глаз, шесть сотовых телефонов, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

В полиции заявили, что пистолеты холостые, автомат тоже не боевой, может стрелять холостыми патронами.