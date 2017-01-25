Peugeot везет в Россию новый кроссовер

Москва, 25 января. Представители концерна Peugeot объявили дату начала продаж внедорожника нового поколения. Peugeot 3008, которому эксперты дали наивысшую оценку по безопасности, появится в российских автосалонах уже 1 мая.

Цена и комплектация кроссовера держится в строжайшем секрете. Известно, что автомобиль соответствует международному стандарту Euro 5. Объем бензинового двигателя Peugeot 3008 составляет 1.6 л, а мощность – 150 «лошадок». Столько же лошадиных сил заложено и в «дизельный» вариант, а вот объем его мотора чуть больше – 2 л.

Первыми новую модель Peugeot смогли оценить посетители Парижского автосалона.

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