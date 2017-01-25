Треть украинцев мечтают покинуть страну навсегда

Киев, 25 января. Исследование украинской исследовательской компании Research & Branding Group показало, что более трети граждан страны готовы уехать за границу навсегда.

В исследовании говорится, что в декабре прошлого года 34% опрошенных украинцев изъявили желание навсегда покинуть страну, при этом 55% респондентов заявили, что хотят остаться на родине.

Среди потенциальных эмигрантов больше всего представителей молодежи (55% опрошенных младше 30 лет). По данным Research & Branding Group, желающих уехать с Украины стало на 6% больше по сравнению с февралем 2015 года.

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