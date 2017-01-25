Шойгу рассказал о новых кораблях ВМФ России в ЮВО

Москва, 25 января. В ходе многочисленных организационно-штатных мероприятий, проведенных российским военным ведомством в течение 2016 года на территории Республики Крым, уровень боевых возможностей ЮВО России возрос на 10%.

«В войска Южного военного округа поступило свыше 1700 новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе подлодка «Старый Оскол» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием большой дальности», — сообщил глава Минобороны.

Причиной для усиления российских Вооруженных сил на юго-западном направлении Сергей Шойгу назвал сохраняющуюся нестабильность политической обстановки на юго-востоке Украины и действия террористических бандформирований на Северном Кавказе.

Российская дизельная подводная лодка «Старый Оскол» была принята на вооружение в июне 2015 года. 1 июля 2016 года лодка пришла в военно-морскую базу ВМФ РФ в Новороссийске. Сторожевой фрегат «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», способными поражать цели на расстоянии до 300 км.