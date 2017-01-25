Путин пообещал одаренным студентам работу в органах власти

Москва, 25 января. Одаренные студенты должны по окончанию учебы работать в органах власти страны и отечественных компаниях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с попечительским советом МГУ.

«Обращаю внимание членов попечительского совета: нужно создавать необходимые условия не только для обучения, но и для последующего трудоустройства одаренных ребят в органах власти и в отечественных компаниях», — констатировал глава государства.

Путин добавил, что одаренные студенты должны вносить свой вклад в развитие страны и ее экономики.

«У нас немало одаренных ребят, которые хотят получить качественное, конкурентоспособное образование, уже с университетской скамьи участвовать в перспективных разработках и исследованиях, научных проектах самого высокого уровня», — обратил внимание российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий могут обсудить на встрече проблемы строительства технологической долины вуза.