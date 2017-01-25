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Общество
Греф рассказал, что покупает одни книги, а читает другие

Греф рассказал, что покупает одни книги, а читает другие

15:13  25 Января 2017
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Греф рассказал, что покупает одни книги, а читает другие

Москва, 25 января. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о своих книжных предпочтениях и отметил, что читает в год порядка полусотни книг.

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф рассказал, что читает книги с карандашом, чтобы делать пометки и делиться ими с коллегами. «В основном я покупаю бумажные книги, но читаю в основном электронные — в перелетах и командировках, — пояснил глава Сбербанка. — Я делаю пометки, направляю ссылки коллегам».

По словам Грефа, в Сбербанке действует программа по повышению квалификации сотрудников, согласно которой подготовлен список соответствующей литературы для изучения. Глава банка подчеркнул, что в век высоких технологий необходимо постоянно повышать квалификацию, пишет газета «Известия».


 

Ирина Селезнева
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