Путин отметил уровень МГУ и поздравил всех с Днем российского студенчества
Москва, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании попечительского совета Московского государственного университета поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества.
Глава российского государства поздравил студентов, преподавателей, аспирантов, профессоров МГУ и всей страны с Днем студента и пожелал им всего самого наилучшего. Путин также поблагодарил членов попечительского совета МГУ за активное участие в университетской жизни.
Лидер РФ отметил, что результаты и достижения выпускников МГУ очень высоки и значительны, поэтому вуз занимает лидирующие позиции в мире.
«Все это повышает престиж, авторитет МГУ, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Российские вузы, в том числе и МГУ, по целому ряду показателей значительно продвинулись в различных рейтингах», — цитирует Путина RT на русском.