Путин отметил уровень МГУ и поздравил всех с Днем российского студенчества

Москва, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании попечительского совета Московского государственного университета поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества.

Глава российского государства поздравил студентов, преподавателей, аспирантов, профессоров МГУ и всей страны с Днем студента и пожелал им всего самого наилучшего. Путин также поблагодарил членов попечительского совета МГУ за активное участие в университетской жизни.

Лидер РФ отметил, что результаты и достижения выпускников МГУ очень высоки и значительны, поэтому вуз занимает лидирующие позиции в мире.