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Политика
Россия не направляла приглашение Трампу на ПМЭФ-2017

Россия не направляла приглашение Трампу на ПМЭФ-2017

14:34  25 Января 2017
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Песков: Правительство РФ не приглашало Трампа на ПМЭФ

Москва, 25 января. Правительство РФ не направляло новому президенту США Дональду Трампу официальное приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий  Песков.

Он пояснил, что к настоящему моменту список иностранных гостей, которые примут участие в ПМЭФ, не составлен, поэтому приглашение Дональду Трампу не направлялось.

Также Песков добавил, что дата телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом пока не согласована. Он подчеркнул, что в настоящее время администрация президента России не контактирует с администрацией нового президента США.

#дональд трамп
Кирилл Иванов
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