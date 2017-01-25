Россия не направляла приглашение Трампу на ПМЭФ-2017

Москва, 25 января. Правительство РФ не направляло новому президенту США Дональду Трампу официальное приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что к настоящему моменту список иностранных гостей, которые примут участие в ПМЭФ, не составлен, поэтому приглашение Дональду Трампу не направлялось.

Также Песков добавил, что дата телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом пока не согласована. Он подчеркнул, что в настоящее время администрация президента России не контактирует с администрацией нового президента США.