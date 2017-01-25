Российские банки за год увеличили прибыль в пять раз

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Москва, 25 января. Прибыль российских банков в прошлом году выросла в пять раз по сравнению с 2015 годом и составила 930 млрд рублей. Такие данные в среду привел Центральный банк России.

Только в декабре прибыль банковского сектора составила 141 млрд рублей против убытка в 72 млрд рублей за аналогичный период позапрошлого года. Сообщается, что на развитие банковской системы страны оказали благоприятное влияние два фактора: укрепление рубля и рост кредитования, в том числе, ипотечного, сообщает Газета.Ru.

Напомним, что Всемирный банк ожидает в 2017 году рост ВВП России на уровне 1,5%, что значительно выше ранних прогнозов правительства.