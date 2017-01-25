Тотальная проверка: Роскосмос объяснил задержки пусков «Протона»

Москва, 25 января. В Роскосмосе сообщили, что возможные задержки пусков ракет-носителей «Протон-М» связаны с тотальной проверкой качества продукции в отрасли и дополнительными испытаниями. Об этом в среду сообщает пресс-служба государственной корпорации.

Как говорится в сообщении, в настоящее время на космодроме «Байконур» значительно усилен контроль за чистотой помещений и всех систем. Кроме того, специалисты проверяют также те параметры, которые не изучались десятилетиями, благодаря использованию новых стендов и систем.

«Ведутся дополнительные испытания, этим объясняются и возможные задержки пусков РН «Протон», — отметили в Роскосмосе.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскосмос по причине «технологических проблем» принял решение отозвать на Воронежский механический завод все двигатели ракет-носителей «Протон-М».