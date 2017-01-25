Путин и ректор МГУ обсудят проблемы строительства технологической долины

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий могут обсудить на встрече проблемы строительства технологической долины вуза. Об этом Садовничий сообщил перед заседанием попечительского совета МГУ, которое проведет глава государства.

«Сегодня будет коротко обсуждаться с президентом (вопрос строительства технологической долины МГУ. — Прим. ФАН), он знает об этом проекте, — отметил Садовничий. — Надо развиваться университету».

Он объяснил, что существует несколько вопросов о том, как правильно по закону это сделать. Ректор МГУ добавил, что с подрядчиком проблем нет.

Ранее сообщалось, что Путин проведет заседание попечительского совета МГУ имени Михаила Ломоносова, на котором обсудит формирование научно-технологического кластера «Воробьевы горы».