МКС станет ближе: «Энергия» в два раза ускорит доставку космонавтов на орбиту

Москва, 25 января. Первый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме может состояться уже в 2019 году. Об этом журналистам заявил представитель ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин.

По словам эксперта, схема будет отработана на грузовом корабле «Прогресс МС» в 2017–2018 годах.

Как ранее сообщало агентство НСН, РКК «Энергия» планирует отказаться от четырехвитковой схемы сближения космических кораблей «Союз» с МКС. Это позволит сократить время доставки космонавтов и грузов до трех часов.

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