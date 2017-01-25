Шойгу рассказал о формировании армейского корпуса в Крыму

Москва, 25 января. Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу отчитался о ходе мероприятий российского военного ведомства на территории Республики Крым. Министр отметил, что в Крыму были сформированы новый армейский корпус и две мотострелковые дивизии.

«Проведено 75 организационно-штатных мероприятий. В том числе, сформированы армейский корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии, — рассказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ. — В целом проведенные в 2016 году мероприятия позволили увеличить боевые возможности округа на 10%».

Глава Минобороны РФ рассказал, что в течение прошлого года в войска Южного военного округа поступило более 1700 образцов новейшего вооружения. Самыми значительными пополнениями в силах ЮВО стали подводная лодка «Старый Оскол» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием большой дальности.