В Алеппо российские медики ведут круглосуточный прием

Алеппо, 25 января. В российском военном госпитале в Алеппо ведется практически круглосуточный прием местных жителей.

Мобильный госпиталь расположился в одном из недавно освобожденных районов города. Российские медики временно заняли здание школы, которая наименее пострадала во время боевых действий. Около госпиталя усилена охрана, внутрь пускают только по одному человеку. Больных привозят каждый час, медики принимают примерно по двести человек в день. Рецептов здесь не выписывают, все лекарства сирийцам выдаются бесплатно. Мобильный госпиталь постоянно курсирует по Алеппо, о работе российских военных врачей местные жители узнают благодаря «сарафанному радио». Военнослужащие ВС РФ продолжают раздавать обитателям второго по величине города Сирии горячее питание, свежий хлеб и предметы первой необходимости.