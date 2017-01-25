Переговоры по Сирии в Астане вывели диалог на новый уровень — Лавров

Москва, 25 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал итоги встречи в Астане по Сирии, отметив, что диалог выводит усилия по урегулированию сирийского кризиса на качественно новый уровень.

Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил итоги проведенных двухдневных переговоров по Сирии в казахской Астане. «Встреча завершилась принятием документа, и ее итоги, я считаю, весьма и весьма важны, они выводят усилия на качественно новый уровень», — отметил высокопоставленный дипломат. Как сообщало ранее агентство Ura.ru, инициатором проведения межсирийских переговоров на площадке в Астане был глава государства Владимир Путин.