Спецслужбы предотвратили теракт на авиазаводе в Казани

Татарстан, 25 января. В Татарстане предотвращена деятельность группировки, которая собиралась устроить теракт на Казанском авиационном заводе и других объектах региона. Об этом сегодня заявил глава МВД республики Артем Хохорин.

«Пресечена деятельность группы, целью которой было совершение терактов на территории Татарстана, главным объектом являлся Казанский авиационный завод», — сообщил он.

По его словам, спецслужбы также нанесли очередной удар по боевикам «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация запрещена в РФ), на 13 ее участников завели уголовное дело. В состав группы входила участница женской ячейки в городе Альметьевск и группа местных жителей, переехавших в Швецию.