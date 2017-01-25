Российский биатлонист Логинов выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ в Польше

Варшава, 25 января. Российский биатлонист Александр Логинов сумел завоевать золото на европейском первенстве, выиграв индивидуальную гонку на 20 км.

Указанную дистанцию 24-летний россиянин прошел за 49 минут 54,3 секунды, при этом допустил одну ошибку на огневом рубеже. Второе место занял болгарский спортсмен Красимир Анев, который отстал от Логинова на 11,4 секунды, но чисто отстрелял.

Третье место досталось другому российскому биатлонисту Алексею Слепову, который проиграл своему соотечественнику 53,6 секунды. При этом также отстрелял чисто, как и серебряный призер.

Стоит отметить, что в первую шестерку также попали Юрий Шопин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Польше.