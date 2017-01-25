Назарбаев выступит со специальным обращением к народу Казахстана

Астана, 25 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по телевидению обратится к населению страны в среду, 25 января, в 21.00 по местному времени (18.00 по московскому времени). Об этом заявили в пресс-службе лидера государства.

«В эфире республиканских телеканалов ожидается специальное обращение главы государства», — говорится в информации, размещенной на официальном сайте президента.

Повод, тема обращения и летали грядущего выступления главы Казахстана пока что остаются в тайне.