Медведев отвел пять лет на приведение российских городов в порядок

Москва, 25 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил привести в надлежащий вид пространства российских городов. По его мнению, эту задачу можно решить в течение пяти лет.

«Наша общая цель — за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид», — сказал он в ходе заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Напомним, в конце прошлого года Медведев подписал распоряжение, по которому 83 субъектам РФ выделяется 8,7 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства.

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