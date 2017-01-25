«Медведи» в воздухе: как японские истребители Ту-95 ВКС РФ перехватывают

Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты по тревоге для перехвата и сопровождения трех российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95, сообщают сотрудники Объединенного штаба сил самообороны. В большей степени это тренировка для военных летчиков Страны восходящего солнца, считает военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Как рассказали в японском штабе, российские «Медведи», а именно так обозначаются самолеты Ту-95 в кодификации НАТО, облетели всю территорию Японии вдоль побережья Японского моря и Тихого океана. Примечательно, что за время полета воздушное пространство Японии нарушено не было.

«Ту-95 — это стратеги, стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, которые несут очень серьезную боевую нагрузку. У них маршрут уже заранее вбит в программу полетов, и они не могут от нее отклоняться. Поэтому никаких нарушений воздушного пространства, будь то Японии или любой другой страны, в принципе быть не может. И очень странно иногда слышать заявления тех же прибалтов о том, что наши стратегические самолеты незаконно входят в их воздушное пространство. Это все обычные полеты дальней авиации», — поясняет ситуацию военный эксперт.

При этом Андрей Красноперов отметил, что сопровождение истребителями ВВС Японии российских самолетов никак не скажется на взаимоотношениях Москвы и Токио, так как японские летчики действовали в рамках установленных ранее соглашений о безопасности полетов.

«Скорее всего они просто решили провести учения для своих летчиков — повод-то какой. И тут не нужно думать о том, что Токио втыкает нам нож в спину после визита в Японию президента России Владимира Путина. Вы же понимаете, что страной руководит один человек, а армией и авиацией другой. Такие полеты не влияют на взаимоотношения двух стран, ведь Япония может на своей территории переставлять войска и военную технику, так как посчитает нужным. Никто же не вправе ей диктовать, как должны летать ее самолеты и какие миссии они должны выполнять», — подчеркнул Красноперов.

По заверениям эксперта, у каждого российского экипажа есть свой маршрут полетов и своя цель. Каждый ракетоносец летит до определенной точки, по достижении которой он разворачивается и возвращается на аэродром базирования.

«Это безопасность наших рубежей, а также подтверждение того, что наш ядерный меч заточен и готов к бою», — заключил летчик-инструктор.

Напомним, Ту-95 — российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный в 1952 году. Является самым скоростным в мире самолетом с винтовыми двигателями. Даже сейчас остается на службе России как носитель крылатых ракет, в том числе современных Х-101.

Последний раз подобный облет всей территории российские самолеты совершали в январе прошлого года. Как сообщают Известия, в период с апреля по сентябрь прошлого года Япония более 500 раз поднимала свои истребители для сопровождения иностранных военных самолетов. Большинство вылетов было сделано в ответ на действия авиации КНР.