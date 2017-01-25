Первые военные нового батальона НАТО прибыли в Литву

Вильнюс, 25 января. Первые военные Вооруженных сил Бельгии прибыли в Литву. По данным издания Delfi, они будут проходить службу в международном батальоне НАТО, который размещен на территории страны.

Как рассказал журналистам представитель по связям с общественностью литовской армии капитан Андрюс Дилда, в настоящее время в Литве находятся 30 военнослужащих роты логистики. Еще несколько десятков бельгийских военных прибудут в страну 26 января.

В настоящее время известно, что военные ВС Бельгии будут проходить службу в батальоне НАТО под командованием Германии.

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Напомним, ранее сообщалось, что власти Латвии приняли решение разместить в Латгалии — регионе на востоке страны, который граничит с Россией, постоянное подразделение Национальных вооруженных сил.