Шойгу укрепляет войска ЮВО из-за переброски террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака

Москва, 25 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу укрепляет войска Южного военного округа (ЮВО) из-за деятельности международных террористов на Северном Кавказе и ситуации на Украине.

По словам главы Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военного эксперта Александра Жилина, в первую очередь, Шойгу учитывает переброску террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в РФ).

«Уже сегодня руководство радикально экстремистских движений Ближнего Востока активно переформировывает свои соединения, большая часть которых в недалеком будущем начнет деятельность у границ РФ или попытается пробиться в страну. Другим стратегически опасным направлением остается Украина – на ее территории действуют лагеря по подготовке диверсантов», — сказал Жилин ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, нет оснований рассчитывать на то, что попытки диверсий в Крыму вскоре прекратятся, поэтому необходимо быть постоянно готовыми к новым атакам.

Напомним, как сообщает НСН, Шойгу призвал укреплять войска Южного военного округа из-за ситуации на юго-востоке Украины и угрозы от террористов на Северном Кавказе.