ВКС РФ отработали огневое прикрытие штурмовых вертолетов

Псков, 25 января. Экипажи вертолетов Ка-52 провели тренировку по прикрытию группы транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ.

Для групповых учебно-тренировочных полетов были привлечены более 30 экипажей армейской авиации Западного военного округа. По легенде учений транспортно-штурмовые вертолеты должны были доставить к полигону группу десанта и провести высадку. В этот момент огневое прикрытие осуществляли ударные вертолеты Ка-52. После успешного обеспечения безопасности десантирования звено вертолетов Ка-52 выполнило элементы сложного пилотирования. В плане боевой подготовки летчиков армейской авиации ЗВО проведение боевых стрельб по наземным целям.