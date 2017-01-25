Российские биологи создали модель смертельной болезни

Новосибирск, 25 января. Ученые из Новосибирского госуниверситета заявляют о прорыве в лечении синдрома Хантингтона. На сегодняшний день это заболевание считается неизлечимым.

Симптомы синдрома Хантингтона проявляются у больных в возрасте 35-45 лет и через 15-20 лет приводят к полному распаду личности. Болезнь связана с генетической мутацией. Чтобы понять природу заболевания, необходимо было создать его модель на клеточном уровне, что и сделали сибирские биологи.

Как поясняют сами ученые, они внесли мутацию в нормальные клетки, а затем репрограммировали их в стволовые. Проще говоря, вернули в прошлое. Полученные «мутантные» линии сейчас хранятся в лаборатории Института цитологии и генетики в Новосибирске. Как стало известно ФАН, работа с ними будет продолжена.