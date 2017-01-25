Путина и Трампа пригласили на родину Шойгу

Кызыл, 25 января. Глава Тувы Шолбан Кара-оол пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина и главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа посетить республику.

«Если между главами государств вдруг установятся дружественные отношения, на что мы очень надеемся, то были бы рады ждать их в гости», — написал политик на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщала Газета.Ru, дата телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не согласована.

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