Жуткое ДТП с таранящим фуру поездом в США попало на видео

Вашингтон, 25 января. Жуткое ДТП произошло на железнодорожном переезде в штате Юта — поезд на полном ходу протаранил фуру, это произошло из-за отключенного шлагбаума, не сработавшего из-за сильного снегопада.

В северном пригороде американского Солт-Лейк-Сити 21 января произошло крупное ДТП. По данным местного издания The Salt Lake Tribune, на переезде отключился шлагбаум из-за сильного снегопада, резервное питание устройства также не сработало. На опубликованном видео можно заметить, что многие водители спокойно переезжали железнодорожные пути до инцидента.

Однако фуре FrontRunner не удалось проскочить. Кузов транспортного средства разорвало, но сам водитель не пострадал, поскольку успел выехать вперед. Известно, что пассажиры после инцидента пересели на другой поезд и последовали по своему маршруту.