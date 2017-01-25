Донбасс: ВСУ более 400 раз обстреляли из арторудий и гранатометов города ДНР

Донецк, 25 января. Обстановка в самопровозглашенной Донецкой народной республике по-прежнему напряженная — за прошедшие 24 часа киевские силовики 424 раза обстреляли прифронтовые территории республики. Об этом в среду заявил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

По его словам, украинские военные за минувшие сутки 424 раза обстреляли города и села республики. Под обстрелом оказался район города Ясиноватая, где рядом расположена Донецкая фильтровальная станция. Также под обстрел попала территория бывшей воздушной гавани Донецка, поселок Крутая Балка и село Веселое.

Басурин уточнил, что при обстреле ВСУ были практически разрушены 11 домов в указанных населенных пунктах, а также в Зайцево, Еленовке и Николаевке.

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ обстреляли миссию ОБСЕ в Дебальцево, ЛНР готова отвести вооружение