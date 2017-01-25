Песков анонсировал два визита премьера Японии в Россию

Москва, 25 января. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в этом году намерен дважды посетить Россию. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи с журналистами.

«Абэ приедет, он хочет дважды приехать, уже очевидно, что он приедет на Дальневосточный экономический форум, и до этого тоже хочет приехать», — отметил он.

Песков отметил, что сроки визита главы японского правительства пока еще не утверждены, однако предположительно это может произойти в апреле-мае.

Как сообщает Газета.Ru, ранее Абэ заявлял, что собирается посетить Россию в ближайшее время. Вероятнее всего, речь пойдет вновь о территориальном споре вокруг Курильских островов.