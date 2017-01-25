Безруков рассказал о новой роли Высоцкого

Москва, 25 января. Известный российский актер Сергей Безруков еще раз предстанет перед зрителями в образе Владимира Высоцкого. Об этом в среду сообщил сам артист.

Речь идет о спектакле «Высоцкий. Рождение легенды», премьера которого состоится 25 января на сцене Московского губернского театра. Спектакль приурочен к дню рождения великого поэта, музыканта и актера прошлого столетия.

«Этот спектакль — дань памяти великому таланту, гению — Владимиру Семеновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству. Мое и более старшие поколения выросли на его песнях», — отметил Безруков.

Представители МГТ пояснили, что образ Высоцкого в спектакле будет совсем не похож на тот, что был показан в фильме «Высоцкий, спасибо, что живой», главную роль в котором также исполнил Безруков, сообщает «Свободная пресса».